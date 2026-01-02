PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 2. Kalenderwoche 2026

(lei) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 2. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits in schutzwürdigen Bereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

05.01.2026:

Bruchköbel-Roßdorf, L 3347 in Fahrtrichtung Roßdorf (schutzwürdige Örtlichkeiten)

06.01.2026:

Gründau-Rothenbergen, K 903 in Fahrtrichtung Rothenbergen (schutzwürdige Örtlichkeiten)

07.01.2026:

Bad Soden Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz)

08.01.2026:

Langen, L 3262 in Fahrtrichtung Buchschlag (Unfallhäufung)

09.01.2026:

Seligenstadt, L 2310 in Fahrtrichtung Mainhausen (Unfallhäufung) 10.01.+ 11.01.2026:

Hanau-Hafen, B 43a in Fahrtrichtung Langenselbold (Unfallhäufung)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

