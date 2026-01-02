POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 2. Kalenderwoche 2026
(lei) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 2. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits in schutzwürdigen Bereichen.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
05.01.2026:
Bruchköbel-Roßdorf, L 3347 in Fahrtrichtung Roßdorf (schutzwürdige Örtlichkeiten)
06.01.2026:
Gründau-Rothenbergen, K 903 in Fahrtrichtung Rothenbergen (schutzwürdige Örtlichkeiten)
07.01.2026:
Bad Soden Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Hanau (Lärmschutz)
08.01.2026:
Langen, L 3262 in Fahrtrichtung Buchschlag (Unfallhäufung)
09.01.2026:
Seligenstadt, L 2310 in Fahrtrichtung Mainhausen (Unfallhäufung) 10.01.+ 11.01.2026:
Hanau-Hafen, B 43a in Fahrtrichtung Langenselbold (Unfallhäufung)
