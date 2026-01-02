PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Feuer auf Balkon: Bewohner verletzt

Großkrotzenburg (ots)

(lei) Feuerwehr und Polizei sind am frühen Freitagmorgen in die Taunusstraße alarmiert worden, da es dort auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt hatte. Verständigt wurden die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr. Die Flammen drohten auf die dazugehörige Wohnung überzugreifen, konnten jedoch von der Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Allerdings wurde die Balkontür beschädigt, sodass Brandrauch in die Wohnung und ein Treppenhaus eindrang, weswegen auch hier Sachschaden entstand. Die Höhe des Schadens konnte bis dato noch nicht beziffert werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung zog sich Brand- und Schnittverletzungen sowie eine Rauchgasintoxikation zu. Er kam zur Behandlung der Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus. Die Polizei geht aufgrund bisheriger Erkenntnisse davon aus, dass er das Feuer selbst gelegt haben könnte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und befassen sich nun mit diesem Vorwurf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

