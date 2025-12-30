Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Beuerlbacher Straße ein geparkter Mercedes-Benz am Fahrzeugheck von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall/Steinbach: Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 12:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Kocherwiesen in der Steinbacher Straße ein Mercedes Sprinter von Unbekannten beschädigt. Die Täter schlugen die Scheibe einer Schiebetür ein und entwendeten ein Notstromaggregat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791 400 mit Hinweisen zu diesem Vorfall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell