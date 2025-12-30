PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag, zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Beuerlbacher Straße ein geparkter Mercedes-Benz am Fahrzeugheck von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall/Steinbach: Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen Dienstag, 23. Dezember, 12 Uhr, und Montag, 12:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Kocherwiesen in der Steinbacher Straße ein Mercedes Sprinter von Unbekannten beschädigt. Die Täter schlugen die Scheibe einer Schiebetür ein und entwendeten ein Notstromaggregat. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0791 400 mit Hinweisen zu diesem Vorfall zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 20:06

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Riesbürg-Utzmemmingen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber Seit circa 17:30 Uhr wird in Utzmemmingen eine 82 -jährige Frau gesucht. Die Frau ist zu Fuß unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Aktuell ist zur Suche ein Polizeihubschrauber sowie die Rettungshundestaffel eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen. ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 15:40

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfall - Farbschmiererei

    Aalen (ots) - Westhausen: Aufgefahren Ein 25-Jähriger Lenker eines VW Transporter befuhr am Montag um 10 Uhr die B29 von Aalen in Richtung Nördlingen. An der Autobahnanschlussstelle Westhausen ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg abzubiegen. Aufgrund Rotlichtes musste er dort jedoch anhalten. Ein nachfolgender 71-jähriger Lenker eines Audi übersah dies ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren