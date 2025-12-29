PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfall - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Ein 25-Jähriger Lenker eines VW Transporter befuhr am Montag um 10 Uhr die B29 von Aalen in Richtung Nördlingen. An der Autobahnanschlussstelle Westhausen ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg abzubiegen. Aufgrund Rotlichtes musste er dort jedoch anhalten. Ein nachfolgender 71-jähriger Lenker eines Audi übersah dies und fuhr auf den VW auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: PC entwendet

Aus einem Raum in der Notaufnahme des Ellwanger Krankenhauses wurde an Heilig Abend zwischen 6:30 Uhr und 14:15 Uhr ein PC im Wert von etwa 800 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Computers nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Stödtlen: Hakenkreuz aufgeschmiert

Auf einem Spielplatz in der Kellerstraße wurde an Heilig Abend festgestellt, dass dort an einem Innendach einer Spielplatzhütte mit einem schwarzen wasserfesten Stift ein Hakenkreuz sowie ein Schriftzug aufgemalt wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Überfall

    Aalen (ots) - Schorndorf: Diebstahl von Altmetall Durch einen Zeugen konnte am Sonntag, gegen 20:45 Uhr beobachtet werden, wie ein unbekannter Täter Altmetall und andere Gegenstände von der Deponie in der Göppinger Straße entwendete, auf sein Fahrrad lud und wegfuhr. Der Dieb wurde als schlank und groß beschrieben. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben und soll mit einem schwarzen Fahrrad gefahren ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 08:59

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Widerstand, Bedrohung u.a.

    Aalen (ots) - Korb: Holzstapel entzündet - Zeugen gesucht Am Samstag, gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei ein brennender Holzstapel in der Verlängerung der Römerstraße in Richtung einer Feldfläche gemeldet. Das brennende Holz befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Bauwagen. Die eingesetzte Feuerwehr Waiblingen war mit 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren