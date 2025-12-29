Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfall - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Westhausen: Aufgefahren

Ein 25-Jähriger Lenker eines VW Transporter befuhr am Montag um 10 Uhr die B29 von Aalen in Richtung Nördlingen. An der Autobahnanschlussstelle Westhausen ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur ein, um auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg abzubiegen. Aufgrund Rotlichtes musste er dort jedoch anhalten. Ein nachfolgender 71-jähriger Lenker eines Audi übersah dies und fuhr auf den VW auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: PC entwendet

Aus einem Raum in der Notaufnahme des Ellwanger Krankenhauses wurde an Heilig Abend zwischen 6:30 Uhr und 14:15 Uhr ein PC im Wert von etwa 800 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Computers nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300 entgegen.

Stödtlen: Hakenkreuz aufgeschmiert

Auf einem Spielplatz in der Kellerstraße wurde an Heilig Abend festgestellt, dass dort an einem Innendach einer Spielplatzhütte mit einem schwarzen wasserfesten Stift ein Hakenkreuz sowie ein Schriftzug aufgemalt wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell