Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Überfall

Aalen (ots)

Schorndorf: Diebstahl von Altmetall

Durch einen Zeugen konnte am Sonntag, gegen 20:45 Uhr beobachtet werden, wie ein unbekannter Täter Altmetall und andere Gegenstände von der Deponie in der Göppinger Straße entwendete, auf sein Fahrrad lud und wegfuhr. Der Dieb wurde als schlank und groß beschrieben. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben und soll mit einem schwarzen Fahrrad gefahren sein. Auffällig war der rote lange Bart des Unbekannten. Zum Diebesgut und zur Schadenshöhe sind derzeit noch keine Einzelheiten bekannt. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Hinweise zum unbekannten Täter. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Murrhardt: Überfall in Wohnung

Drei unbekannte Täter drangen am Freitagabend, 26.12. in ein Haus in der Heinrich-von-Zügel-Straße ein und verschafften sich sodann Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort sollen sie unter Vorhalt einer Pistole Geld gefordert und die drei anwesenden Bewohner gefesselt haben. Nachdem die unbekannten Täter Bargeld in unbekannter Höhe ausgehändigt bekamen, flüchteten sie. Dabei nutzten sie wahrscheinlich einen roten Kleinwagen mit französischen Kennzeichen.

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um drei Männer gehandelt haben. Sie waren maskiert, trugen Handschuhe und waren überwiegend schwarz gekleidet. Einer der Täter soll eine hellere Jogginghose von "GUCCI" und ein anderer Täter rote Schuhe mit schwarzer Sohle getragen haben.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere zu dem verdächtigen roten Kleinwagen um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat am Abend des 26.12. einen Kleinwagen mit französischem Kennzeichen in Murrhardt und Umgebung gesehen? - Wer kann Angaben über mögliche Insassen dieses Kleinwagens machen? - Wer hat am Abend des 26.12. verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinrich-von-Zügel-Straße gemacht? - Wer hat die beschriebenen Personen gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort oder Identität machen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 beim Polizeipräsidium Aalen zu melden.

