POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbrüche, Widerstand, Bedrohung u.a.

Korb: Holzstapel entzündet - Zeugen gesucht

Am Samstag, gegen 02:45 Uhr wurde der Polizei ein brennender Holzstapel in der Verlängerung der Römerstraße in Richtung einer Feldfläche gemeldet. Das brennende Holz befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Bauwagen. Die eingesetzte Feuerwehr Waiblingen war mit 25 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort wurde bekannt, dass in einer nicht weit entfernten Feuerstelle noch Glut vorhanden war. Möglicherweise haben die Benutzer dieser Feuerstelle etwas Verdächtiges beobachten können. Das Polizeirevier Waiblingen bittet daher um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Verletzt wurde niemand.

Remshalden: Unfall mit verletzter Fußgängerin

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr bog ein 22-jähriger BMW-Fahrer an der Kreuzung Daimlerstraße und Max-Holder-Straße nach links ab und übersah dabei eine 87-jährige Fußgängerin, welche die Straße überquerte. Trotz Vollbremsung konnte der 22-Jährige ein Zusammenstoß nicht verhindern. Beim Unfall verletzte sich die 87-Jährige leicht.

Waiblingen: Einbruch - Tresor gestohlen

Unbekannte Täter gelangten am Sonntag, zwischen 15:15 Uhr und 19:30 Uhr gewaltsam über die Terassentür in eine Wohnung in der Saarstraße. Nachdem die unbekannten Täter sämtliche Räume durchwühlten, brachen sie einen verschraubten Tresor heraus und entwendeten diesen. Im verschlossenen Tresor befanden sich Wertgegenstände im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet mögliche Hinweisgeber, sich bei verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 07151 9500 zu melden.

Winnenden: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr agierte ein 22-jähriger Mann in der Notaufnahme des Rems-Murr-Klinikums aufgrund der Wartezeit zunehmend aggressiver, so dass die Polizei gerufen wurde. Nachdem der junge Mann mehrere Gegenstände, darunter auch sein Mobiltelefon wütend von sich warf und sich nicht ausweisen wollte, ging er unvermittelt auf die Polizeibeamten los und schlug nach diesen. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch Schläge leicht verletzt.

Weiler zum Stein: Trunkenheitsfahrt

Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 21:40 Uhr in der Schwaikheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Zuvor war er durch seine Fahrweise aufgefallen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 54-Jährige mit ca. 1,2 Promille gefahren war. Er musste seinen Führerschein sofort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Alfdorf-Pfahlbronn: Haus durchwühlt

Am Freitag, zwischen 11:40 Uhr und 20:40 Uhr drangen unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Haus in der Straße "Im Haubengarten" ein und durchwühlten das gesamte Erdgeschoss. Räumlichkeiten in anderen Etagen wurden augenscheinlich nicht durchsucht. Auch offensichtliche Wertgegenstände wurden durch die unbekannten Täter zurückgelassen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 7181 2040.

Schorndorf: Betrunken Auto gefahren

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 03:35 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von etwa 1,2 Promille beim BMW-Fahrer. Der 41-Jährige musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Plüderhausen: Mit Messer bedroht

Am Samstag, gegen 20:15 Uhr eskalierte ein Streit zwischen zwei jungen Männern auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße. Zunächst kam es zwischen einem 19-Jährigen und einem 20-jährigen Mann zu einem Streitgepräch und einer leichten körperlichen Auseinandersetzung. Plötzlich nahm der 19-Jährige ein mitgeführtes Klappmesser in die Hand und drohte dem 20-Jährigen damit, sollte dieser weiterhin schlecht von ihm und seiner Freundin sprechen. Verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Unfall

Ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer verursachte am Freitag, gegen 20:55 Uhr in der Kleinfeldstraße mehrere Unfälle, in dem er zwei geparkte VWs streifte und einen Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro verursachte. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch einen Vortest Anhaltspunkte gewonnen werden, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss mit einer Anzeige rechnen.

