Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis für den 29.12.2025

Aalen (ots)

Schorndorf: Hubschraubereinsatz nach Einbruch

Sonntagabend wurde der Polizei gegen 17:56 Uhr ein Einbruch in der Remsstraße gemeldet, bei dem die Täter durch die Hausbewohner überrascht wurden. Diese waren über die Terrassentür ins Gebäude eingedrungen. Zur Suche nach den Tätern waren drei Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief ohne Erfolg. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 zu melden.

