Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis für den 29.12.2025

Aalen (ots)

Schorndorf: Hubschraubereinsatz nach Einbruch

Sonntagabend wurde der Polizei gegen 17:56 Uhr ein Einbruch in der Remsstraße gemeldet, bei dem die Täter durch die Hausbewohner überrascht wurden. Diese waren über die Terrassentür ins Gebäude eingedrungen. Zur Suche nach den Tätern waren drei Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Suche verlief ohne Erfolg. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 28.12.2025 – 16:41

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Spiegelberg: Brand in Keller Am Sonntagvormittag gegen 10:40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Keller eines Zweifamilienhauses in der Lindenstraße. Eine 71 -jährige Bewohnerin hatte beim leeren des Aschebehälters des Holzofens das daneben gelagerte Anzündmaterial entfacht. Beim Versuch das Feuer zu löschen, wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mit ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 14:07

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Winnenden: PKW-Brand - Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr brach an einem geparkten PKW VW in der Bahnhofstraße ein Feuer im Motorraum aus. Das Feuer griff auf einen weiteren danebenstehenden PKW Audi über. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Ursächlich war nach den ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Sachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt. Kernen im ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 14:05

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit Rettungswagen - Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignal die Rombacher Straße von Aalen kommend in Richtung Centus Arena. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er einen Kleinbus überholen, welcher zunächst an die rechte Fahrbahnseite gefahren ist. Als der Fahrer des Rettungswagens zum Überholen ansetzte, bog der 33 ...

    mehr
