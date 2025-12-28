Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Winnenden: PKW-Brand -

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr brach an einem geparkten PKW VW in der Bahnhofstraße ein Feuer im Motorraum aus. Das Feuer griff auf einen weiteren danebenstehenden PKW Audi über. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Ursächlich war nach den ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Sachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal/Stetten: Einbruch -

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Lange Straße auf. Es wurde nichts entwendet. Offenbar wurden die Täter gestört. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Allmersbach im Tal: Verkehrsunfall -

Ein Fahrfehler eines ortsunkundigen Autofahrers führte am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1841. Ein 33-jähriger Fahrer eines BMW 1er war gegen 18:15 Uhr auf der Rudersberger Straße in Richtung der Schorndorfer Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung prallte. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallstelle rückten die Feuerwehren aus Weissach im Tal und Allmersbach im Tal aus. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und 34 Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Waiblingen: Einbruch -

Im Zeitraum von Samstagnachmittag um 16:00 Uhr bis Sonntagmorgen um 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster an einem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Schofer-Straße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Erdgeschosswohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell