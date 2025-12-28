PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Winnenden: PKW-Brand -

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr brach an einem geparkten PKW VW in der Bahnhofstraße ein Feuer im Motorraum aus. Das Feuer griff auf einen weiteren danebenstehenden PKW Audi über. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Ursächlich war nach den ersten Ermittlungen ein technischer Defekt im Motorraum. Der Sachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt.

Kernen im Remstal/Stetten: Einbruch -

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Lange Straße auf. Es wurde nichts entwendet. Offenbar wurden die Täter gestört. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Allmersbach im Tal: Verkehrsunfall -

Ein Fahrfehler eines ortsunkundigen Autofahrers führte am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1841. Ein 33-jähriger Fahrer eines BMW 1er war gegen 18:15 Uhr auf der Rudersberger Straße in Richtung der Schorndorfer Straße unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und gegen eine Böschung prallte. Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallstelle rückten die Feuerwehren aus Weissach im Tal und Allmersbach im Tal aus. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge und 34 Einsatzkräfte an der Unfallstelle.

Waiblingen: Einbruch -

Im Zeitraum von Samstagnachmittag um 16:00 Uhr bis Sonntagmorgen um 08:00 Uhr schlugen unbekannte Täter ein Fenster an einem Mehrparteienhaus in der Friedrich-Schofer-Straße ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Erdgeschosswohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 14:05

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit Rettungswagen - Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignal die Rombacher Straße von Aalen kommend in Richtung Centus Arena. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er einen Kleinbus überholen, welcher zunächst an die rechte Fahrbahnseite gefahren ist. Als der Fahrer des Rettungswagens zum Überholen ansetzte, bog der 33 ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 14:17

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 27.12.2025

    Aalen (ots) - Ellenberg-Muckental: Unfall auf der BAB 7 Höhe Muckental Am Freitagvormittag kam es gegen 11:13 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe von Muckental zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 89-Jähriger fuhr mit seinem Opel Insignia auf einen verkehrsbedingt bremsenden Seat Ibiza auf. Der 59-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Seine 51-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 12:14

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 27.12.2025

    Aalen (ots) - Oppenweiler-Aichelbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten Zwischen dem 19.12.25 und dem 26.12.25 gegen 15 Uhr brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Straße "Im Lehlen" ein. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Die Räumlichkeiten der Mitarbeiter wurden durchsucht, es wurde aber vermutlich nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren