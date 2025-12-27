POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 27.12.2025

Polizeipräsidium Aalen

Oppenweiler-Aichelbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 19.12.25 und dem 26.12.25 gegen 15 Uhr brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Straße "Im Lehlen" ein. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Die Räumlichkeiten der Mitarbeiter wurden durchsucht, es wurde aber vermutlich nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07191-9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Fellbach: Unfall zwischen Lkw und Pkw

Am Samstagmorgen gegen 08:30 Uhr kam es in der Schorndorfer Straße zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die 63-jährige LKW-Fahrerin übersah bei einem Spurwechsel den neben ihr fahrenden Ford Mustang Mach-E einer 31-Jährigen. Am LKW entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Ford von ca. 2.500 Euro.

Alfdorf-Pfahlbronn: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter warfen am Freitag zwischen 11:40 Uhr und 20:40 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Einfamilienhaus in der Straße "Im Haubergarten". Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07181-2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Winnenden: Unfall beim Ausparken

Am Freitagvormittag kam es gegen 10:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Schloßstraße zu einem Unfall beim Ausparken. Ein 48-jähriger Dacia-Fahrer kam beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäßen geparkten VW T-Roc. Verletzt wurde niemand. Am VW-T-Roc entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Am Dacia Dokker entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

