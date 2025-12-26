PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Gerabronn: Update zur Vermisstensuche

Aalen (ots)

Der Gesuchte konnte durch eine Streife wohlbehalten angetroffen werden. Die Suche und der Einsatz des Polizeihubschraubers sind daher beendet.

Ursprüngliche Meldung:

Landkreis Schwäbisch Hall - Gerabronn: Vermisstensuche

Seit ca. 21:30 Uhr wird in Gerabronn ein Mann gesucht, der zu Fuß unterwegs ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Der Mann ist Anfang 30. Aktuell wird zu Suche auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 480422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

