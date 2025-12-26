Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 24.12.2025, 15:00 Uhr bis 25.12.2025, 13:54 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Vogelsangstraße in ein Haus ein und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Über das Diebesgut gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Fellbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Donnerstag um 11:00 Uhr kam es in der Fellbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 -57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell