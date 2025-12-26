PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch, Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 24.12.2025, 15:00 Uhr bis 25.12.2025, 13:54 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Vogelsangstraße in ein Haus ein und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Über das Diebesgut gibt es bislang keine Erkenntnisse. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Fellbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am Donnerstag um 11:00 Uhr kam es in der Fellbacher Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, wobei ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Skoda Fabia beschädigte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711 -57720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 25.12.2025 – 19:12

    POL-AA: Ostalbkreis: Hubschraubereinsatz zur Fahndung nach Einbrecher

    Aalen (ots) - Mögglingen: Hubschraubereinsatz zur Fahndung nach Einbrecher Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Adlerstraße einzubrechen. Er löste dabei die Alarmanlage aus und flüchtete ohne Diebesgut. Zur Fahndung nach dem Mann waren mehreren Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Fahndung blieb ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 09:50

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Ellwangen: Unfall mit verletzter Person Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße 3318 von Ellwangen-Killingen in Richtung Westhausen-Lippach. Bei schneebedeckter Fahrbahn nahm er die Kurve zu schnell, sodass das Heck ausbrach und mit dem entgegenkommenden VW eines 51-Jährigen kollidierte. Hierdurch wurde der Verursacher sowie dessen 23-jähriger Beifahrer leicht ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 09:24

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Zeugensuche und Wohnungseinbruch

    Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung Am Mittwoch gegen 19:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Citroen-Fahrerin vermutlich zunächst die Hasenwaldstraße in Richtung Fellbacher Straße. Von dieser bog sie rechts in die Augustenstraße ein und streifte dabei die dort rechtsseitig aufgestellten Poller. Nun wendete sie das Fahrzeug in der Einmündung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren