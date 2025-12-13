Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 13.12.2025

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Sachbeschädigung an Pkw, Saldersche Straße 54, 38226 Salzgitter, 11.12.2025, 22:30 Uhr - 12.12.2025 09:00 Uhr Durch bislang unbekannte Täter wurde der am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt. Die unbekannten Täter rissen/ traten den rechten Außenspiegel des Fahrzeugs gewaltsam ab. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Hausfriedensbruch/ Sachbeschädigung, Otto-Hahn-Ring 60, 38228 Salzgitter, 12.12.2025 14:15 Uhr Die Polizei Salzgitter wurde zum angegebenen Zeitpunkt zur Aufnahme eines Hausfriedensbruchs/ einer Sachbeschädigung ersucht. Nachdem Unbekannte das eingezäunte Grundstück der Geschädigten betreten und dabei den Zaun beschädigt haben, randalierten sie dort. Im Rahmen der Aufnahme konnten umgeworfene Regentonnen, sowie eine beschädigte Tür festgestellt werden. Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Waffenfund bei Verkehrskontrolle, Theodor-Heuss-Straße, 38228 Salzgitter, 20:00 Uhr Eingesetzte Beamte der Polizei Salzgitter führen zur angegebenen Zeit eine Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Straße durch. Im Zuge dieser wird beim Fahrzeugführer ein Teleskopschlagstock griffbereit in der Fahrertür aufgefunden. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer (20 Jahre alt, deutsch) erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell