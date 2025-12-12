Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

An der Kreuzung Salzdahlumer Straße / Neuer Weg missachten Verkehrsteilnehmer/-innen immer wieder das Rotlicht der dortigen Ampel. Bei der genannten Kreuzung handelt es sich um eine stark frequentierte Kreuzung von Fußgängern und Radfahrern, unter anderem aufgrund der Nähe zur Fachhochschule, zum Krankenhaus und zu den Einkaufsmärkten. Zudem wird die Kreuzung oftmals auf dem Weg zur Schule oder zur Bushaltestelle überquert. Dabei schauen viele Fußgänger-/innen und Radfahrer-/innen nicht großartig nach rechts oder links, wenn die Ampel für sie Grün zeigt. Insbesondere Kinder und Jugendliche nehmen ihre Umgebung im Straßenverkehr häufig noch nicht in vollem Umfang wahr. Daher ist besondere Vorsicht in Kreuzungsbereichen geboten und das Einhalten der Verkehrsregeln wesentlich, um keine anderen Verkehrsteilnehmer/-innen sowie sich selbst zu gefährden und Unfälle zu vermeiden. Ein unkontrolliertes Einfahren in die Kreuzung kann zu schweren Unfällen führen, vor allem mit querenden Fußgängern und Radfahrern. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass ohne Ausnahme bei einer roten Ampel angehalten wird.

Im Rahmen von bereits durchgeführten Kontrollen an der genannten Kreuzung konnten in kurzer Zeit mehrere Rotlichtverstöße festgestellt werden. Vielen Kraftfahrzeugführern ist nicht bewusst, dass das Missachten einer roten Ampel bereits ein Bußgeld von 90 Euro sowie einen Punkt nach sich zieht. Dauert die Rotlichtphase bereits länger als eine Sekunde vor dem Überfahren der Kreuzung an, so sind es bereits 200 Euro Bußgeld und zwei Punkte. Wird zusätzlich jemand gefährdet oder kommt es zu einem Unfall, fällt das Bußgeld nochmals höher aus. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führt die Polizei auch zukünftig vermehrt Kontrollen durch und ahndet entsprechende Verstöße, um die Sicherheit im Kreuzungsbereich nachhaltig zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell