Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.12.2025

Wolfenbüttel (ots)

Auch Taschendiebe lieben die Weihnachtszeit!

Wolfenbüttel, Schlossplatz

Die Stadt Wolfenbüttel und die Polizei machen Besucher/-innnen des Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes auf die Gefahren von Taschendiebstählen aufmerksam. Gemeinsam mit Anna Wohlert-Boortz, der Sachgebietsleiterin für Veranstaltungen der Stadt Wolfenbüttel, verteilte Claudia Fricke, die Sachbearbeiterin Prävention der Polizei Wolfenbüttel, Plakate an den Ständen des Weihnachtsmarktes. Das Ziel ist es, die Menschen für die Sicherheit ihrer Wertsachen zu sensibilisieren, besonders im Gedränge.

Im Jahr 2024 wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik 107.720 Taschendiebstähle angezeigt. Damit zählt der Taschendiebstahl mit zu den häufigsten Delikten im öffentlichen Raum. Die Aufklärungsquote lag im Jahr 2024 lediglich bei 6,9 Prozent, da die Diebstähle meistens erst später bemerkt wurden. Der Vermögensschaden summiert sich auf 52,4 Millionen Euro.

Die Polizei rät daher, Wertsachen nah am Körper und nicht in leicht zugänglichen Außentaschen zu tragen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

