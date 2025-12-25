POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Zeugensuche und Wohnungseinbruch

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwoch gegen 19:40 Uhr befuhr eine 46-jährige Citroen-Fahrerin vermutlich zunächst die Hasenwaldstraße in Richtung Fellbacher Straße. Von dieser bog sie rechts in die Augustenstraße ein und streifte dabei die dort rechtsseitig aufgestellten Poller. Nun wendete sie das Fahrzeug in der Einmündung und fuhr hierfür mehrfach vor und zurück. Dabei stieß sie gegen einen, am rechten Fahrbahnrand der Augustenstraße geparkten, Audi A6 in grau. Ein Zeuge bewegte die Fahrerin im Bereich Gotthilf-Bayh- Straße in Schmiden zunächst zum Anhalten und sprach über die Beifahrertüre mit dieser. Als die Fahrerin unvermittelt losfuhr, schlug die Türe zu und klemmte dem Zeuge die Hand ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die 46-jährige konnte schlussendlich fahrend durch eine Streife in Schorndorf angetroffen und kontrolliert werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss und muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten. Bislang konnte ein Schaden von insgesamt ca. 8.000 Euro festgestellt werden. Der oben genannte geparkte Audi A6 in grau konnte nicht mehr angetroffen werden. Dieser müsste laut Zeugen allerdings einen Unfallschaden aufweisen. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen, sowie den Fahrer des genannten Audi A6. Es wird um Meldung unter 0711 57720 gebeten.

Fellbach: Zeugen gesucht nach Exhibitionistische Handlung in der U1

Am Mittwoch zwischen 12:58 und 13:02 Uhr kam es in der U1 zwischen den Haltestellen Esslinger Straße und Schwabenlandhalle zu einer Exhibitionistischen Handlung. Ein bislang unbekannter Mann trat mit geöffneter Hose und entblößtem Penis vor eine Geschädigte, die im ersten Wagon saß. Als die Geschädigte dies bemerkte, schrie sie auf. Hierauf entfernte sich der Mann und stieg an der Haltestelle Schwabenlandhalle aus. Der Täter wird beschrieben als ca. 185 cm groß, athletisch, dunkelhäutig, mit schwarzen, lockigen Haaren. Er trug eine schwarze Jacke und schwarze Jeans. Im Wagon seien noch weitere Personen gewesen, die als Zeugen der Tat in Frage kommen. Das Polizeirevier Fellbach bittet weitere Zeugen um Meldung unter 0711 57720.

Winnenden: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr kam es am Björn-Steiger-Kreisverkehr (Schorndorfer Straße / Wiesenstraße) zu einem Unfall. Der Fahrer eines VW Polo befuhr diesen mit überhöhter Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle und kollidierte mit einem Laternenmast, der hierdurch komplett zerstört wurde. Der Fahrer entfernte sich mit seinem Pkw unerlaubt von der Örtlichkeit. Aus einem schwarzen Audi stieg kurz darauf eine Person aus, sammelte das verlorenen Kennzeichen des Polo ein und auch der Audi fuhr davon. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet diese um Meldung unter 07195 6940.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum vom 01.12.2025, 13:00 Uhr bis zum 24.12.2025, 14:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus im Veilchenweg ein. Hierzu wurde die Terrassentüre aufgebrochen und das gesamte Wohnhaus durchsucht. Nach aktuellem Stand wurden Gegenstände mit einem Wert im dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden belief sich auf ca. 1.500 Euro.

