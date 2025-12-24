Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Mögglingen, B 29: Verkehrsunfall mit Folgeunfall

Am Dienstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger die B 29 in Richtung Stuttgart mit seinem PKW Daimler zwischen den Anschlussstellen Mögglingen - Ost und Mögglingen - Süd. Als er sich auf der linken Fahrspur befand, kam er aus unbekannter Ursache ins Schleudern, prallte mehrmals gegen die linke Leitplanke und blieb letztendlich quer auf der Fahrbahn liegen. Der 44-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Ein Streifenwagen Audi, der von einer 28-Jährigen gelenkt wurde, stand zur Absicherung einige Hundert Meter vor der Unfallstelle mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein 64-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter VW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart fuhr, erkannte den stehenden Streifenwagen zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Streifenwagen auf. Dessen 28-jährige Fahrerin, ihre 23-jährige Beifahrerin und auch der 64-jährige Unfallverursacher erlitten durch diesen Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 80.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung war die B 29 in Richtung Stuttgart bis 20:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell