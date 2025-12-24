PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Mögglingen, B 29: Verkehrsunfall mit Folgeunfall

Am Dienstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 44-Jähriger die B 29 in Richtung Stuttgart mit seinem PKW Daimler zwischen den Anschlussstellen Mögglingen - Ost und Mögglingen - Süd. Als er sich auf der linken Fahrspur befand, kam er aus unbekannter Ursache ins Schleudern, prallte mehrmals gegen die linke Leitplanke und blieb letztendlich quer auf der Fahrbahn liegen. Der 44-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Ein Streifenwagen Audi, der von einer 28-Jährigen gelenkt wurde, stand zur Absicherung einige Hundert Meter vor der Unfallstelle mit eingeschaltetem Blaulicht. Ein 64-Jähriger, der mit seinem Kleintransporter VW auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart fuhr, erkannte den stehenden Streifenwagen zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Streifenwagen auf. Dessen 28-jährige Fahrerin, ihre 23-jährige Beifahrerin und auch der 64-jährige Unfallverursacher erlitten durch diesen Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 80.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung war die B 29 in Richtung Stuttgart bis 20:15 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 09:58

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Schrozberg: Alkoholisiert Unfallflucht begangen Am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr parkte ein 61-Jähriger mit seinem PKW BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ringstraße ein. Hierbei stieß er gegen einen geparkten anderen BMW. Er kümmerte sich aber nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sondern ging zum Einkaufen in den Markt. Nach dem Einkauf verließ der ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:00

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten & Unfallflucht

    Aalen (ots) - Fellbach: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt An den vergangenen beiden Freitagen (12.12. und 19.12.2025) führte das Polizeirevier Fellbach mit drei Teams in ziviler Kleidung und teilweise auch in Uniform Kontrollen zur Einhaltung der Waffen- und Messerverbote im ÖPNV und auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht In der Weißensteiner Straße wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 10:45 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter VW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren