Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall in Michelbach

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr fuhr eine 51-jährige Jeep-Fahrerin auf der Einkornstraße von Burgbretzingen kommend in Richtung Hessental. Hierbei kam sie zu weit auf die Gegenspur und kollidierte so mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Mercedes-Fahrerin, die bereits in den Straßengraben ausgewichen war. Die Mercedesfahrerin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 72.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

