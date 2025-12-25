POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall in Michelbach
Aalen (ots)
Michelbach an der Bilz: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Am Mittwoch gegen 18:00 Uhr fuhr eine 51-jährige Jeep-Fahrerin auf der Einkornstraße von Burgbretzingen kommend in Richtung Hessental. Hierbei kam sie zu weit auf die Gegenspur und kollidierte so mit einer entgegenkommenden 45-jährigen Mercedes-Fahrerin, die bereits in den Straßengraben ausgewichen war. Die Mercedesfahrerin wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 72.000 Euro.
