Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Raub; Gartenhausaufbrüche

Aalen (ots)

Fellbach: Mehrere Jugendliche beraubt

Am Mittwoch gegen 03:00 Uhr befand sich eine Gruppe von drei Männern im Bereich der Kreuzung der Lise-Meitner-Straße und Philipp-Reis-Straße. Die 20- und 21-Jährigen wurden von einer Gruppe von vier unbekannten Männern angegangen, direkt mit Pfefferspray angesprüht und zur Herausgabe ihrer Geldbeutel aufgefordert. Einer der Geschädigten händigte daraufhin seinen Geldbeutel aus und die Täter flüchteten anschließend, nachdem sie einen geringen dreistelligen Geldbetrag geraubt hatten. Durch das Pfefferspray erlitten die Geschädigten leichte Verletzungen. Die Täter waren alle etwa 180 - 190 cm groß, waren mit Schals maskiert und sprachen deutsch. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Kirchberg / Murr: Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 13:00 Uhr wurden im Bereich der Kleingartenanlage am Rappenberg insgesamt sieben Gartenhäuser gewaltsam aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere Türen aufgehebelt oder vorhandene Vorhangschlösser mit einem Bolzenschneider durchtrennt. Aus den Gartenhäusern wurden diverse Gerätschaften wie Stromaggregate, Motorsägen, Grill und Hochdruckreiniger entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 400 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell