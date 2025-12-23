Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten & Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt

An den vergangenen beiden Freitagen (12.12. und 19.12.2025) führte das Polizeirevier Fellbach mit drei Teams in ziviler Kleidung und teilweise auch in Uniform Kontrollen zur Einhaltung der Waffen- und Messerverbote im ÖPNV und auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt durch.

Bei den Kontrollaktionen sind insgesamt 118 Personen überprüft worden. Dabei konnten insgesamt elf Verstöße gegen das Messerverbot im ÖPNV festgestellt werden. Zudem wurden im Rahmen der Kontrollen weitere Verstöße, insbesondere gegen das Jugendschutzgesetz, festgestellt.

"Die beiden Kontrollen sind durch die Bevölkerung sehr positiv aufgenommen worden", resümiert Niels Mayer, Leiter der Führungsgruppe beim Polizeirevier Fellbach. Vielen Weihnachtsmarkbesuchern und Fahrgästen im ÖPNV war das Waffenverbot anscheinend nicht bekannt. Dies zeigte sich insbesondere daran, dass der Großteil der Messerverstöße durch Handwerker auf dem Heimweg begangen wurde. Ihnen war nicht bewusst, dass das Führen von z.B. Teppichmessern lediglich bei ihrer Arbeitsausübung erlaubt ist. In den Verkehrsmitteln des ÖPNV ist das Führen von Messern aller Art und unabhängig von der Klingenlänge verboten. Nach einem aufklärenden Gespräch wurden die Handwerker sensibilisiert und mündlich verwarnt.

Mit der Anpassung der Durchführungsverordnung zum Waffengesetz im Dezember 2024 wurde für die Polizei eine Kontrollermächtigung geschaffen, bei öffentlichen Veranstaltungen und im ÖPNV Personen kurzfristig anzuhalten, zu befragen und zu durchsuchen sowie mitgeführte Sachen in Augenschein zu nehmen.

Das Polizeirevier Fellbach plant 2026 weitere Waffenverbotskontrollen im ÖPNV durchzuführen.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wiesenstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

