POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht
In der Weißensteiner Straße wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 10:45 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter VW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.
