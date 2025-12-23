Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mülleimer in Brand gesteckt - Unfallflucht - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Mülleimer in Brand gesteckt

Am Montagabend gegen 19:45 Uhr geriet in der Kirchstraße in der Nähe des Hallenbades ein Mülleimer in Brand. Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Mülleimer, der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Durch einen Zeugen wurden kurz zuvor mehrere Jugendliche beim Zündeln am Mülleimer beobachtet. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um weitere Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 9 Uhr und 9:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer mit seiner Anhängerkupplung auf dem Aldi-Parkplatz in der Schorndorfer Straße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Montag gegen 18:40 Uhr kam es in der Waiblinger Straße während eines Polizeieinsatzes zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein 31-jähriger Mann verhielt sich den Polizeibeamten gegenüber unkooperativ, beleidigte sie und ging mit Tritten sowie körperlicher Gewalt auf sie los. Zwei Beamte wurden durch den Angriff leicht verletzt. Der 31-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands nach dem Vorfall in ein Fachklinikum eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell