Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Telefonbetrug-Falscher Polizeibeamter, weiterer Einbruch in Neuler und Brand

Aalen (ots)

Abtsgmünd-Reichertshofen: Brand

Die Feuerwehr und Polizei wurden am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem Brand nach Reichertshofen gerufen. Dort brannte ein Holzverschlag, eine Garage sowie lagerndes Holz. Ein Pkw sowie ein Wohnwagen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die dortigen Wohnhäuser verhindern. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass das Feuer vermutlich von Kompost ausging, der sich hinter dem Holzverschlag befand. In diesem wurde Asche entsorgt, was brandursächlich sein könnte. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Entsprechende Auswirkungen auf den Verkehr waren die Folge. Gegen 11 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Der Sachschaden bewegt sich nach erster Schätzung im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der Ermittlungen der Polizei dauern an.

Neuler: Weiterer Einbruch

Am Sonntag hebelte ein Einbrecher zwischen 10 Uhr und 14 Uhr die Eingangstür zu einem Wohnhaus im Birkenweg auf. Im Schlafzimmer durchsuchte er anschließend mehrere Schränke und entnahm daraus Schmuck. Bereits am Samstag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser in der Hohenstaufenstraße sowie ein Einbruch in der Fichtenstraße gemeldet. Ob zwischen diesen Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Waldstetten-Weilerstoffel: Seniorin wird Opfer von Telefonbetrügern

In den vergangenen Tagen kam es im Ostalbkreis wieder zu einer Vielzahl von Anrufen durch Telefonbetrüger. Leider waren die Betrüger mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" am Sonntagabend in Weilerstoffel erfolgreich. Eine Seniorin wurde am Abend von den Telefonbetrügern kontaktiert. Der Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab, gab der Dame gegenüber im Gespräch an, dass in ihrer Nachbarschaft derzeit Einbrecher mit ausländischem Kennzeichen unterwegs seien und fragte sie bzgl. Geld und Wertgegenständen aus. Gegen 20:40 Uhr übergab die Frau dem Abholer mehrere tausend Euro. Der Abholer soll laut der Geschädigten etwa 25 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein, schwarze kurze Haare, eine normale Statur und einen dunklen Teint haben. Zur Tatzeit soll er schwarz gekleidet gewesen sein und eine Art Ausweis an einem Schlüsselbund am Hosenbund befestigt haben. Zudem habe er hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen. Zeugen, die am Abend auswärtige oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Um derartige Taten zu verhindern, sprechen Sie bitte insbesondere mit Ihren lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen und klären Sie diese entsprechend auf. Weitere Hinweise diesbezüglich finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell