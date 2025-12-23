PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 10:00 Uhr, und Montag, 10:30 Uhr, wurde in der Michael-Rauck-Straße ein ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand geparkter Hyundai durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

