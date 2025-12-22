PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: A7 nach Unfall gesperrt

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall auf der A7

Gegen 19:35 Uhr ereignete sich am Montagabend auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall. Ein Kia kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Durch den Unfall bildete sich eine größere Ölspur. Die Reingungsarbeiten dauern derzeit noch an. Deswegen wird die A7 in Fahrtrichtung Würzbrug noch bis ca. 22:00 Uhr gesperrt sein. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Aalen/ Oberkochen ausgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:52

    POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Alkohol- und Drogenkontrollen

    Aalen (ots) - Die Polizei verfolgt das ehrgeizige Ziel, dass keine Menschen mehr bei Unfällen schwerverletzt oder getötet werden. Leider kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von alkoholisierten oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrern. Aus diesem Grund wurden in der Woche vom 15.-21. Dezember im gesamten Präsidiumsbereich verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:50

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft - Einbruch in Bäckerfiliale - Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft Gegen einen 30-jährigen Mann ergab sich im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Verdacht, dass dieser in seiner Gaststätte im Rems-Murr-Kreis mit Betäubungsmitteln handelt. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen ergab sich gegen insgesamt 13 weitere Personen der Verdacht, ebenfalls Handel mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren