Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: A7 nach Unfall gesperrt

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall auf der A7

Gegen 19:35 Uhr ereignete sich am Montagabend auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall. Ein Kia kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Durch den Unfall bildete sich eine größere Ölspur. Die Reingungsarbeiten dauern derzeit noch an. Deswegen wird die A7 in Fahrtrichtung Würzbrug noch bis ca. 22:00 Uhr gesperrt sein. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Aalen/ Oberkochen ausgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell