Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzungen, Unfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 55-jährige Audi-Fahrerin verließ am Montag gegen 18.30 Uhr die B29 an der Anschlussstelle Gmünd-West. Beim Einfahren in die K3268 missachtete sie die Vorfahrt einer 64-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Neuler: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag hebelte ein Einbrecher ein Fenster eines Wohnhauses auf, das sich im Ahornweg befindet. Anschließend durchsuchte der Eindringling das Haus. Er verursachte rund 1500 Euro Schaden. Es handelt sich nun um den fünften bekannt gewordenen Einbruch im dortigen Bereich, welcher im Verlauf des vergangenen Wochenendes verübt wurde. Hinweise hinsichtlich verdächtiger Fahrzeuge oder Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Streit auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße trafen am Montag gegen 18.20 Uhr vier junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren aufeinander. Hierbei wurde ein 18-Jähriger mit Machete, Messer und Schlagring bedroht, dieser wiederum setzte gegen die drei anderen Pfefferspray ein. Hintergrund dürften zurückliegende Streitigkeiten und Auseinandersetzungen sein. Unbeteiligte wurden nicht gefährdet. Die Polizei war mit vier Streifenbesatzungen im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Mann niedergeschlagen

Nach Angaben eines 39-Jährigen geriet er Am Proviantamt mit drei anderen Männern in Streit, in dessen Verlauf er niedergeschlagen worden sei. Hierbei trug er am Montag gegen 13.45 Uhr ein Kopfplatzwunde davon und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die drei Männer sollen sich mit verschiedenen Autos entfernt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07361/5240 bei der Polizei zu melden.

Lauchheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 13 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW, welcher in der Kunstmühle abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: Versuchter Automatenaufbruch

An einem Holzkugelautomat des Spielplatzes am Marktplatz wurden am Montag gegen 13:40 Uhr Aufbruchspuren festgestellt. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

