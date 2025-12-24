PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Schrozberg: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr parkte ein 61-Jähriger mit seinem PKW BMW auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ringstraße ein. Hierbei stieß er gegen einen geparkten anderen BMW. Er kümmerte sich aber nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sondern ging zum Einkaufen in den Markt. Nach dem Einkauf verließ der 61-Jährige den Parkplatz, konnte aber kurz darauf zuhause ermittelt werden. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:00

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten & Unfallflucht

    Aalen (ots) - Fellbach: Kontrollen von Waffen- und Messerverboten im ÖPNV und auf dem Weihnachtsmarkt An den vergangenen beiden Freitagen (12.12. und 19.12.2025) führte das Polizeirevier Fellbach mit drei Teams in ziviler Kleidung und teilweise auch in Uniform Kontrollen zur Einhaltung der Waffen- und Messerverbote im ÖPNV und auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 13:27

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht In der Weißensteiner Straße wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 10:45 Uhr ein am Fahrbahnrand geparkter VW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 07:45

    POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzungen, Unfälle, Einbruch

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet Ein 55-jährige Audi-Fahrerin verließ am Montag gegen 18.30 Uhr die B29 an der Anschlussstelle Gmünd-West. Beim Einfahren in die K3268 missachtete sie die Vorfahrt einer 64-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Neuler: Einbruch in Wohnhaus Zwischen Samstagnachmittag und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren