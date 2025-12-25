Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall mit verletzter Person

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße 3318 von Ellwangen-Killingen in Richtung Westhausen-Lippach. Bei schneebedeckter Fahrbahn nahm er die Kurve zu schnell, sodass das Heck ausbrach und mit dem entgegenkommenden VW eines 51-Jährigen kollidierte. Hierdurch wurde der Verursacher sowie dessen 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Eschach: Unfall beim Driften

Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr fuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Straße "Froschlache" mit der Intention dort auf der winterglatten Fahrbahn zu driften. Hierbei verlor er die Kontrolle und kollidierte mit einem geparkten Anhänger. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Fahrer muss sich nun wegen der Straftat des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten und musste unmittelbar seinen Führerschein abgeben.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Sachschaden

Am Mittwoch gegen 16:35 Uhr fuhr ein 48-jähriger Smart-Fahrer die Landesstraße 1160 von Weiler in den Bergen in Richtung Degenfeld. Auf winterglatter Fahrbahn kam er mit Sommerreifen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 Euro. Dem Fahrer wurde durch die Polizei die Weiterfahrt mit Sommerrädern untersagt.

