POL-AA: Ostalbkreis: Hubschraubereinsatz zur Fahndung nach Einbrecher
Aalen (ots)
Mögglingen: Hubschraubereinsatz zur Fahndung nach Einbrecher
Am Donnerstag gegen 17:20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Adlerstraße einzubrechen. Er löste dabei die Alarmanlage aus und flüchtete ohne Diebesgut. Zur Fahndung nach dem Mann waren mehreren Polizeistreifen und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Fahndung blieb erfolglos.
