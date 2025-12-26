PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung an KFZ

Aalen (ots)

Aalen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag in der Zeit von 16:15 Uhr bis 22:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, einen ordnungsgemäß geparkten Daimler-Benz. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07361-5240 zu melden.

Durlangen: Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Donnerstag um 14:15 Uhr befuhr der Lenker eines VW Crafter die Kreisstraße zwischen Durlangen und Täferrot. Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem Seat Ibiza. Der Fahrer des Seat wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrzeuglenker des Seat wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Ellwangen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am Donnerstag um 09:00 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer in Rindelbach die Straße Im Jagsttal und wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker mit sehr geringem Abstand überholt. Aufgrund dessen, kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961-9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen Am Donnerstag beschädigte bislang unbekannter Täter in der Hirschmühlenstraße auf einem dortigen Firmengelände, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr, insgesamt sieben Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171-3580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

