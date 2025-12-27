PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 27.12.2025

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit drei Verletzten

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:18 Uhr an der Kreuzung Jurastraße/Thurn-und-Taxis-Straße zu einem Unfall mit zwei Pkw. Dabei übersah eine 52-jährige Seat-Fahrerin den Audi A5 eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden im Seat die Fahrerin und ein 45-jähriger Mitfahrer, sowie der Audi-Fahrer leicht verletzt. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Am Audi A5 beläuft sich der Schaden auf ca. 40.000 Euro.

AA-Westhausen: Unfall mit drei Fahrzeugen und Folgeunfall

Am Freitagvormittag gegen 11:27 Uhr kam es auf der B29 bei Baiershofen zu einem Auffahrunfall von drei Pkw. Ein Audi Q5 und ein VW Golf mussten kurz vor der Kreuzung B29/B290 in Fahrtrichtung Aalen verkehrsbedingt halten. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer übersah dies, fuhr auf den VW Golf auf und schob diesen gegen den Audi Q5. Im VW Golf wurde eine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt durch den Unfall. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro, am VW Golf und am Audi Q5 jeweils in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Wegen des o.g. Unfalls musste ein 32-jähriger FORD-Fahrer abbremsen. Dies übersah ein 53-jähriger BMW-Fahrer und fuhr auf den Ford Kuga auf. Beide blieben unverletzt. Am BMW 520i entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Am Ford Kuga in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Mutlangen: Unfall zwischen zwei Pkw

An der Kreuzung B298 und L1155 kam es am Freitagmittag gegen 12:05 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wollte eine 66-Jährige mit ihrem Mercedes wenden. Dies erkannte eine 24-Jährige VW-Fahrerin zu spät, wodurch es zur Kollision kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

