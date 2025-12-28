Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit Rettungswagen -

Am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignal die Rombacher Straße von Aalen kommend in Richtung Centus Arena. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er einen Kleinbus überholen, welcher zunächst an die rechte Fahrbahnseite gefahren ist. Als der Fahrer des Rettungswagens zum Überholen ansetzte, bog der 33 -jährige Fahrer des Kleinbusses verkehrswidrig links ab und kollidierte mit dem Rettungswagen. Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten -

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr fuhr ein 48 -jähriger Volvo-Fahrer mit seinem PKW die B29 von Aalen in Richtung Lauchheim. Auf Höhe Westhausen fuhr er aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden PKW BMW auf, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Der 57 -jährige BMW-Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 47 und 23 Jahren wurden leicht verletzt. Die fünf Insassen im Pkw Volvo, eine Mitfahrerin im Alter von 45 Jahren sowie drei Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren, wurden ebenfalls verletzt, ein Kind davon schwer. Der Rettungsdienst war mit sechs Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort. Die B29 war zeitweise voll gesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 60.000 Euro.

Aalen: Verkehrsunfall -

Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr wollte ein 36 -jähriger Fahrer eines Kleintransporters von der K 3325 bei Affalterried nach links auf die B29 einfahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er den ordnungsgemäß in Richtung Westhausen fahrenden PKW Chrysler und kollidierte mit diesem. Der 60 -jährige Chrysler-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

Göggingen: Brand durch Feuerwerkskörper -

Am Samstagabend gegen 17:20 Uhr zündeten Unbekannte mehrere Feuerwerkskörper in der Ahornstraße. Dadurch geriet eine Thuja-Hecke in Brand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt 300 Euro. Hinweise werden durch das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 erbeten.

Neresheim: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen -

Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr kam ein 50 -jähriger VW-Polo-Lenker auf der L1080 zwischen Hohenlohe und Unterriffingen auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 72 -jährige Beifahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

