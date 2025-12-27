PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 27.12.2025

Aalen (ots)

Ellenberg-Muckental: Unfall auf der BAB 7 Höhe Muckental

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:13 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe von Muckental zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 89-Jähriger fuhr mit seinem Opel Insignia auf einen verkehrsbedingt bremsenden Seat Ibiza auf. Der 59-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Seine 51-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der 89-jährige Unfallversucher und seine 87-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Ellenberg-Georgenstadt: Unfall auf BAB 7 ohne Verletzte

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:31 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf der Höhe von Georgenstadt/Breitenbach zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger VW-Tiguan-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies sah ein 36-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr hinten auf. Es wurde niemand verletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am VW-Tiguan liegt der Schaden bei ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 12:14

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 27.12.2025

    Aalen (ots) - Oppenweiler-Aichelbach: Versuchter Einbruch in Kindergarten Zwischen dem 19.12.25 und dem 26.12.25 gegen 15 Uhr brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Straße "Im Lehlen" ein. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Die Räumlichkeiten der Mitarbeiter wurden durchsucht, es wurde aber vermutlich nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 09:02

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 27.12.2025

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall mit drei Verletzten Am Freitagvormittag kam es gegen 11:18 Uhr an der Kreuzung Jurastraße/Thurn-und-Taxis-Straße zu einem Unfall mit zwei Pkw. Dabei übersah eine 52-jährige Seat-Fahrerin den Audi A5 eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden im Seat die Fahrerin und ein 45-jähriger Mitfahrer, sowie der Audi-Fahrer leicht verletzt. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Am ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 23:26

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Gerabronn: Update zur Vermisstensuche

    Aalen (ots) - Der Gesuchte konnte durch eine Streife wohlbehalten angetroffen werden. Die Suche und der Einsatz des Polizeihubschraubers sind daher beendet. Ursprüngliche Meldung: Landkreis Schwäbisch Hall - Gerabronn: Vermisstensuche Seit ca. 21:30 Uhr wird in Gerabronn ein Mann gesucht, der zu Fuß unterwegs ist und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren