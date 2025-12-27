Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 27.12.2025

Aalen (ots)

Ellenberg-Muckental: Unfall auf der BAB 7 Höhe Muckental

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:13 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe von Muckental zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 89-Jähriger fuhr mit seinem Opel Insignia auf einen verkehrsbedingt bremsenden Seat Ibiza auf. Der 59-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Seine 51-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der 89-jährige Unfallversucher und seine 87-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Am Seat entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Ellenberg-Georgenstadt: Unfall auf BAB 7 ohne Verletzte

Am Freitagvormittag kam es gegen 11:31 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf der Höhe von Georgenstadt/Breitenbach zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger VW-Tiguan-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies sah ein 36-jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr hinten auf. Es wurde niemand verletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am VW-Tiguan liegt der Schaden bei ca. 2.000 Euro.

