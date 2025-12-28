Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Spiegelberg: Brand in Keller

Am Sonntagvormittag gegen 10:40 Uhr kam es zu einem Brand in einem Keller eines Zweifamilienhauses in der Lindenstraße. Eine 71 -jährige Bewohnerin hatte beim leeren des Aschebehälters des Holzofens das daneben gelagerte Anzündmaterial entfacht. Beim Versuch das Feuer zu löschen, wurde sie schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf 150.000 - 200.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist aufgrund der entstandenen Schäden unbewohnbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell