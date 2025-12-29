Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Hofläden

Ein Dieb betrat am Donnerstagmorgen gegen 06 Uhr einen Hofladen in Lindich und entwendete aus diesem eine Bargeldkasse. Gegen 06:30 Uhr brachen zwei Diebe die Geldkassette eines anderen Hofladens in Gaildorf in der Keplerstraße auf und entwendeten aus dieser das vorhandene Bargeld. Außerdem wurde zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 07:30 Uhr eine Geldkassette in einem Hofladen am Nüßlenshof aufgebrochen und auch aus dieser Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zu den Dieben.

Wallhausen: Unfall mit Paketzustellerfahrzeug

Am Samstag gegen 11:45 Uhr kam es in der Reubacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Paketzustellerfahrzeug beschädigt wurde. Die 43-jährige Fahrerin des Mercedes führte gerade einen Abbiegevorgang durch, als der 37-jährige Fahrer eines Volvo versuchte, sie zu überholen. Während des Überholvorgangs kollidierte der Volvo mit dem Paketzustellerfahrzeug, wodurch dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr wurde in der Haller Straße auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts ein Pkw des Herstellers VW durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Satteldorf: Auffahrunfall auf A6

Am Samstagmorgen gegen 9:40 Uhr kam es auf der A6 zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin befuhr die A6 von Heilbronn in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen, als sie beim Fahrstreifenwechsel auf den linken Fahrstreifen einen hinter ihr schneller fahrenden 44-jährigen Mercedes-Fahrer übersah. Der 44-Jährige konnte trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden der 44-jährige Fahrer sowie die 25-jährige Beifahrerin des 23-Jährigen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall auf A6

Auf dem linken Fahrstreifen der A6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, musste am Sonntagmittag gegen 13:15 Uhr ein 47-jähriger Mercedes-Fahrer aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Dies erkannte ein 28-jähriger Renault-Fahrer zu spät und fuhr daraufhin dem Mercedes hinten links mit seiner rechten Fahrzeugfront auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell