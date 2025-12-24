PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen 23.12.2025, 23:30 Uhr bis 24.12.2025, 03:15 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereigneten sich zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen: In der Iggelheimer Straße wurde die Scheibe der Beifahrertür eines BMW eingeschlagen und ein Rucksack aus dem PKW entnommen. In der Mühlturmstraße wurde die Scheibe der Beifahrertür eines Smart eingeschlagen. Hier wurde ebenfalls ein Rucksack entwendet.

Die Polizei rät: Wertsachen und Gepäckstücke sollten nicht sichtbar im Fahrzeug gelagert werden. Weitergehende Informationen können hier

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/diebe-haben-es-auf-wertsachen-in-kfz-abgesehen/

abgerufen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

