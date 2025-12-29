Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche - Unfallfluchten - Reifen zerstochen - Polizeibeamte beleidigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall bei Spurwechsel

Am Samstag um 11:30 Uhr befuhr eine 62-jährige Lenkerin eines Audi die B29 in Richtung Westhausen. An der Autobahnanschlussstelle Westhausen ordnete sich die Audi-Lenkerin zunächst auf die Abbiegespur auf die Autobahn in Richtung Würzburg ein. An der roten Ampel entschied sie sich letztendlich auf die rechte Spur in Richtung Westhausen zu wechseln. Hierbei übersah sie eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihrerseits die B29 in Richtung Westhausen befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Audi abgewiesen und prallte noch gegen einen Opel Corsa, der von einer 25-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand, wurde die 25-jährige Opel-lenkerin leicht verletzt. Alle drei PKW mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Aalen: Unfall mit Känguru

Am Samstag gegen 20:40 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen von einem Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass im Bereich der Rombacher Straße ein Känguru gesichtet wurde. Kurze Zeit darauf meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer das Tier im Bereich der Bischof-Fischer-Straße. Wiederum kurz darauf wurde von einem 21-jährigen Audi-Fahrer mitgeteilt, dass im Kreuzungsbereich Friedhofstraße / Rombacher Straße plötzlich ein Känguru auf die Straße sprang und von dem PKW erfasst wurde. Hierbei wurde das Tier, welches nach dem Unfall vom Besitzer eingefangen werden konnte, leicht verletzt. An dem PKW entstand geringer Sachschaden.

Abtsgmünd: Einbruch in Wertstoffhof

Zwischen Mittwoch, 24.12. und Samstag, 27.12.25, drang ein Dieb in das Gelände des Wertstoffhofes in der Mühlstraße ein, indem er zuvor eine Eisenkette am Tor öffnete. Anschließend wurde durch den Dieb eine unbekannte Menge von entsorgten Elektrogeräten entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

Ellwangen/Neunheim: Wohnungseinbruch

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:00 Uhr, versuchte ein 54-Jähriger durch Einschlagen eines Fensters in ein Haus in der Weizenstraße einzudringen. Die Tat wurde durch einen Nachbar beobachtet, welcher die Polizei verständigte. Beim Eintreffen der Streife wollte der Einbrecher flüchten und sprang vom Balkon des Wohnhauses. Hierbei brach er sich das Bein, so dass er nach der vorläufigen Festnahme in ein Klinikum verbracht werden musste. Das Gebäude betrat der 54-Jährige nicht, demnach wurde auch nichts entwendet.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 19:50 Uhr wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich Siemensstraße/Haller Straße ein Verkehrsschild umgefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Bopfingen: Unfall

Ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer übersah am Samstag gegen 12:40 Uhr beim Verlassen eines Discounter-Parkplatzes in der Neuen Nördlinger Straße eine 74-jährige Fußgängerin. In der Folge touchierte er sie, wobei sich die Frau leicht verletzte.

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 10:45 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr, einen roten Fiat, der auf einer Parkfläche im Bereich der Karlstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 600 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 70-jähriger Opel-Lenker befuhr am Samstag gegen 17:00 Uhr die Uferstraße. Beim Abbiegen in die Rechbergstraße missachtete er die Vorfahrt eines 61-Jährigen, der einen VW-Transporter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Donnerstagmittag, 20.11.2025 und Samstagmittag, 27.12.2025, wurden von Unbekannten zwei Türen eines Gartenhauses auf dem Elisabethenberg aufgehebelt. Es wurde u.a. ein Balkenmäher, zwei Kettensägen, ein Laubsauger, eine elektrische Heckenschere und zwei Generatoren entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 5.500 Euro. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Herlikofen: Reifen zerstochen

Ein bislang Unbekannter zerstach am Samstag gegen 02:40 Uhr den hinteren, rechten Reifen eines Fords, der in der Sonnenblumenallee abgestellt war. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag gegen 01:00 Uhr kam es in einer Bar auf dem Marktplatz zwischen zwei männlichen Personen zu einem Gerangel, infolgedessen mehrere Gläser zu Bruch gingen. Anschließend verlegte sich die Streiterei vor die Bar. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein 42-Jähriger fußläufig mit einem Schlagring in der Hand. Die Streifenwagenbesatzung konnte den Mann schließlich in der Sebaldstrasse feststellen. Da der 42-Jährige sich hoch aggressiv verhielt und deutlich alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten vehement.

