Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polzeipräsidium Aalen: UPDATE Riesbürg-Utzmemmingen: Vermisste aufgefunden

Aalen (ots)

Die Vermisste konnte unweit ihrer Wohnanschrift in einem Grundstück liegend aufgefunden und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Suche ist somit beendet. An der Suche beteiligten sich eine Vielzahl von Bürgern aus Utzmemmingen, unter anderem auch der DRK Ortsverband. Die Malteser Rettungshundestaffel Schwäbisch Gmünd war mit 26 Einsatzkräften und 11 Hunden vor Ort.

Ursprüngliche Meldung:

Riesbürg-Utzmemmingen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Seit circa 17:30 Uhr wird in Utzmemmingen eine 82 -jährige Frau gesucht. Die Frau ist zu Fuß unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Aktuell ist zur Suche ein Polizeihubschrauber sowie die Rettungshundestaffel eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

