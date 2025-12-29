POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen
Aalen (ots)
Riesbürg-Utzmemmingen: Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber
Seit circa 17:30 Uhr wird in Utzmemmingen eine 82 -jährige Frau gesucht. Die Frau ist zu Fuß unterwegs und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Aktuell ist zur Suche ein Polizeihubschrauber sowie die Rettungshundestaffel eingesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.
