Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme eines 24-jährigen Tatverdächtigen nach mutmaßlichem Überfall auf Tankstelle

Rodgau (ots)

(lei) Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in der Weiskircher Straße am Donnerstagabend hat die Polizei kurz darauf einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen.

Mit einer Sturmhaube maskiert, so die die ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnisse, soll er gegen 22.40 Uhr den Verkaufsraum betreten haben und einen Mitarbeiter, der die Tankstelle gerade abschließen wollte, unter Vorhalt einer Eisenstange unter anderem zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Mit mehreren hundert Euro, Schnapsflaschen und dutzenden Zigarettenpackungen flüchtete er anschließend.

Kurz darauf ergaben sich Hinweise auf die Identität des mutmaßlichen Räubers, sodass Polizeibeamte die Wohnung des Verdächtigen in Rodgau aufsuchten und ihn dort vorläufig festnahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des 24-Jährigen - und sie wurden fündig: Das mutmaßliche Raubgut, die offenbar während der Tatbegehung getragene Maskierung, sowie die Eisenstange befanden sich in seiner Wohnung und wurden sichergestellt. Er musste vorübergehend mit auf die Polizeiwache, wo eine Blutentnahme sowie eine erkennungsdienstliche Behandlung folgten.

Die Kripo in Offenbach, die auch Spuren in der Tankstelle sicherte, bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

