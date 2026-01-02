Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Auffinden eines Verletzten in Sterbfritz: Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß - Notwehrhandlung nicht ausgeschlossen

Sinntal (ots)

Ergänzende gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nachdem am Neujahrsmorgen in einem Wohnhaus in Sterbfritz ein 18 Jahre alter Mann schwer verletzt aufgefunden wurde (wir berichteten), dauern die Ermittlungen an und werden weiterhin in alle Richtungen geführt.

Der 60 Jahre alte Tatverdächtige, der zwischenzeitlich in polizeiliches Gewahrsam genommen wurde, ist am Freitagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Unter anderem deuten erste Vernehmungen von Zeugen darauf hin, dass es zuvor möglicherweise zu einer Auseinandersetzung gekommen war und nunmehr eine Notwehrhandlung durch den Tatverdächtigen nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Der 18-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus, sein Zustand ist stabil. Was im Vorfeld geschah, insbesondere wo sich beide Männer zuvor aufhielten, ist noch Teil der Ermittlungen.

