Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnungsbrand: Personen verletzt, Wohnung zerstört

Gelnhausen (ots)

Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Einsatz in Gelnhausen, Am Schwimmbad, gerufen. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Feuer gekommen. Das Wohnzimmer stand in Flammen.

Die drei Bewohner der Wohnung, darunter ein zweieinhalbjähriges Kind, konnten sich selbstständig aus der Wohnung retten. Ein 26-jähriger Bewohner sowie das Kind mussten jedoch aufgrund einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden und wurden mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Eine 25-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt.

Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr Gelnhausen konnte das Feuer bekämpft und Schlimmeres verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses bei winterlichen Temperaturen in dem nahegelegenen Hallenbad betreut. Mit dem Abschluss der Brandbekämpfung kehrten sie in ihre Wohnungen zurück.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt und bedarf weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Offenbach am Main, 04.01.2026, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell