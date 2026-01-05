PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Offenbar ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Erlenbach" eingedrungen sind. Hierzu hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort versuchten sie zudem eine Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 10:22

    POL-OF: Wohnungsbrand: Personen verletzt, Wohnung zerstört

    Gelnhausen (ots) - Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst und Polizei wurden am Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einem Einsatz in Gelnhausen, Am Schwimmbad, gerufen. In einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es zu einem Feuer gekommen. Das Wohnzimmer stand in Flammen. Die drei Bewohner der Wohnung, darunter ein zweieinhalbjähriges Kind, konnten sich selbstständig aus der Wohnung retten. Ein ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 09:00

    POL-OF: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - A 3 Raststätte Mainhausen

    Kreis Offenbach (ots) - Zivilkräfte der Direktion Verkehrs-/Sonderdienste hatten gestern Abend gegen 18.15 Uhr einen grauen Opel Omega kontrolliert. Im Fahrzeug der beiden Männer aus Sachsen wurden mehr als drei Kilo Marihuana und drei Haschischplatten aufgefunden und sichergestellt. Gegen die Männer wird nun wegen des Verdachts des Handeltreibens mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren