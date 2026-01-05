Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Offenbar ohne Beute entkamen Einbrecher, die in der Zeit zwischen Freitag, 11 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße "Am Erlenbach" eingedrungen sind. Hierzu hatten die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Dort versuchten sie zudem eine Tür aufzubrechen, was jedoch misslang. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Offenbach (069 8098-1234).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell