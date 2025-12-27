Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Ein 18jähriger Kempener befährt am Samstag gegen 15:40 Uhr mit seinem Pkw den Windmühlenweg in Fahrtrichtung B9 in Kempen-Tönisberg. In einer Rechtskurve mit Gefälle verliert er offenbar auf witterungs-bedingter glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Der Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde augenscheinlich leicht verletzt und durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (1151)

