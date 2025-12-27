PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Kempen (ots)

Ein 18jähriger Kempener befährt am Samstag gegen 15:40 Uhr mit seinem Pkw den Windmühlenweg in Fahrtrichtung B9 in Kempen-Tönisberg. In einer Rechtskurve mit Gefälle verliert er offenbar auf witterungs-bedingter glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Der Pkw überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde augenscheinlich leicht verletzt und durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162/377-0 melden. /bru (1151)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 15:43

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Eine verletzte Person nach Kollision mit Linienbus

    Viersen (ots) - Am Samstag befuhr ein 38jähriger Linienbusfahrer aus Nettetal gegen 12:25 Uhr die Wasserstraße in Viersen-Dülken. An der Einmündung zur Bücklersstraße bog er nach links in Richtung Venloer Straße ab. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 86jährigen Pkw-Fahrer aus Viersen. Im Einmündungsbereich ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 14:15

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei ermittelt nach Angriff auf 37-Jährigen

    Viersen-Dülken (ots) - Am 22. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 37-jähriger Viersener in einem Sonnenstudio auf der Viersener Straße in Dülken von drei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein. Nach Angaben von Zeugen verließen die drei Tatverdächtigen das Sonnenstudio nach der Tat durch den Hinterausgang. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren