Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Polizei ermittelt nach Angriff auf 37-Jährigen

Viersen-Dülken (ots)

Am 22. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 37-jähriger Viersener in einem Sonnenstudio auf der Viersener Straße in Dülken von drei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter schlugen und traten auf das Opfer ein. Nach Angaben von Zeugen verließen die drei Tatverdächtigen das Sonnenstudio nach der Tat durch den Hinterausgang. Der 37-Jährige wurde später in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Insbesondere sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die die drei Männer beim Verlassen des Sonnenstudios gesehen haben. Die Rückseite des Studios mündet auf einen Parkplatz auf der Sternstraße. Hinweise an das Kriminalkommissariat 3 über die Rufnummer 02162/377-0. /rb (1148)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

