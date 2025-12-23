Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sexuelle Belästigung- Polizei fahndet mit Foto

Viersen (ots)

Der Vorfall passierte schon im März dieses Jahrs. Am 31. März war eine 39-jährige Viersenerin vormittags zu Fuß auf der Gerberstraße unterwegs. Ein Unbekannter näherte sich der Frau von hinten und berührte sie auf unsittliche Weise. Danach entfernte er sich in entgegengesetzter Richtung. Da alle Ermittlungen bisher ohne Erfolg geblieben sind, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar unter https://polizei.nrw/fahndung/190051. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 über die 02162/377-0. /wg (1147)

