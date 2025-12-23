POL-VIE: Viersen: Neuer Diensthund Mila verstärkt die Polizei Viersen

Kreispolizeibehörde Viersen

Ein neuer Zuwachs bereichert ab sofort die Polizei Viersen: Die 15 Wochen alte Malinois-Hündin Mila. Mila wurde am 1. September geboren und lebt seit dem 27. Oktober bei ihrem neuen Herrchen, Polizeihundeführer Frank Rosenbaum, der bereits seinen zehnten Malinois betreut. Mila wird derzeit zu einem Schutzhund und Drogenspürhund ausgebildet, mit einer Spezialisierung auf Banknoten. Ihre erste Ausbildungseinheit hat sie bereits erfolgreich abgeschlossen. "Ich bin zuversichtlich, dass sie alles mitbringt, was man von einem Schutzhund erwartet", so Rosenbaum. Mila wird in den kommenden Monaten intensiv ausgebildet, um das Polizeiteam bei Einsätzen zu unterstützen und die Sicherheit in der Region zu stärken. /js (1144)

