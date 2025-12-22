POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus
Viersen-Dülken (ots)
Am Samstag, 20. Dezember zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus auf dem Heinrich-Weimann-Weg in Dülken eingebrochen. Es wurde Schmuck entwendet. Haben Sie Hinweise? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1143)
