POL-VIE: Einbruch in eine Wohnung- Haben Sie Hinweise?
Willich-Schiefbahn (ots)
Zwischen dem 14. Dezember, 06:00 Uhr, und 20. Dezember, 14:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch "An der Schießrute" in Schiefbahn. In der Wohnung hat mindestens eine unbekannte Person mehrere Schmuckgegenstände gestohlen. Haben Sie Hinweise zu dieser Tat? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1141)
