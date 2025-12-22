Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in das Sporthotel- Zeuginnen und Zeugen gesucht

Grefrath (ots)

Am 21. Dezember stellten Einsatzkräfte in der Nacht gegen 00:30 Uhr "Am Waldrand" in Grefrath eine offene Tür an der Tennishalle am ehemaligen Sporthotel fest. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Bereits am 17. Dezember wurde ein Einbruch am ehemaligen Sporthotel gemeldet. Hier hatten Unbekannte die Eingangstür zur Diskothek aufgehebelt. Haben Sie Hinweise? Melden Sie sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /js (1138)

