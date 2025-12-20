Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Viersen (ots)

Am heutigen Samstag befuhr gegen 07:48 Uhr ein 38jähriger Viersener mit seinem Pkw die Wasserstraße in Richtung Viersener Straße in Viersen-Dülken. An der Einmündung zum Mühlenweg übersah er offensichtlich eine 78jährige Fußgängerin aus Dülken, welche die Fahrbahn von links kommend in Richtung Westgraben überquerte. Der Pkw erfasste die Fußgängerin mit der Fahrzeugfront, worauf diese stürzte und schwer verletzt wurde. Die Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der 02162-3770 zu melden. /bru (1135)

